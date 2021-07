Itt a történelmi csúcs, soha nem volt még ilyen drága a benzin

Pénteken változnak az üzemanyagárak a hazai kutakon, a benzin átlagára 454 forint lesz literenként, ami új történelmi csúcs, míg a gázolaj 449 forintra emelkedik, ami mindössze egy forinttal marad el a korábbi rekordtól. Az áremelkedés annak köszönhető, hogy a múlt hét elejei eladási hullámot követően gyorsan visszapattant az olajár, ami arra utal, hogy a növekvő kereslettel egyelőre nem tud lépést tartani a kínálat. Emellett pedig a forint is gyengült az elmúlt időszakban a dollárral szemben az MNB tegnapi kamatemeléséig. A delta vírusvariáns terjedése ugyan továbbra is jelentős kockázati tényező, de egyelőre inkább az olaj- és üzemanyagárak emelkedése tűnik valószínűbbnek a következő időszakban. Érdemes azonban az amerikai jegybank lépéseit és kommunikációját is figyelemmel követni az inflációs fejleményekkel kapcsolatban.

Történelmi csúcsra kerül a benzin

Pénteken változik az üzemanyagok ára a hazai kutakon, a holtankoljak.hu információi szerint a benzin literenkénti átlagára 5 forinttal történelmi csúcsra, 454 forintra emelkedik, míg a gázolaj literenkénti átlagára 6 forinttal 449 forintra nő.

A több mint 20 éve vezetett üzemanyagár adatbázisunkban a benzin eddigi legmagasabb árát 2012.04.20-án érte el, amikor literenként 453,8 forint volt, míg a gázolaj 2012.01.20-án, akkor 450,1 forintot kértek érte literenként.

A benzin a pénteki áremelkedéssel tehát új történelmi csúcsra kerül, míg a gázolaj ettől már csak kicsit több mint egy forintra lesz.

Még múlt hét elején írtunk arról, hogy meglehetősen bizonytalan a helyzet az olajpiacon, de amennyiben a delta vírusvariáns terjedése nem vezet ismét szigorú korlátozásokhoz, és azon keresztül a kereslet jelentős csökkenéséhez, akkor a következő időszakban inkább az olajár emelkedésére lehet számítani, ami új történelmi csúcsra lökheti az üzemanyagárakat Magyarországon. Emellett megemlítettük, hogy sok múlhat a forint / dollár árfolyamon is, ami erősítheti vagy ellensúlyozhatja a hatásokat, így az inflációs adatokat és a jegybanki kommunikációt érdemes közelről figyelni.

Emelkednek az olajárak

A hazai üzemanyagárakat több tényező is befolyásolja, többek között a kőolaj világpiaci ára, a finomítói árrés, az adók és a forint dollárhoz viszonyított árfolyama. Ezek kapcsán több fontos változás is történt az elmúlt hetekben.

Az olajár a múlt hét elején még jelentősen gyengült, ami alapvetően két tényezőnek volt köszönhető:

Kiegyeztek az olajnagyhatalmak: az olajkartell tagjainak szokásos havi találkozója júliusban eredetileg megállapodás nélkül zárult. A tagországok többsége ugyan támogatta volna a kitermelés növelését, de emellett abban is szerettek volna dűlőre jutni, hogy a jövő áprilisban lejáró koordinációs megállapodást kitolják 2022 végéig az eddig is érvényben lévő feltételek mellett. Erre azonban az Egyesült Arab Emírségek nem volt hajlandó, és így végül a kitermelés növelésében sem állapodtak meg a tagállamok. Aztán azonban hosszas egyeztetések után az olajnagyhatalmak sikeresen megegyeztek egymással, hogy

augusztustól kezdve minden hónapban napi 400 ezer hordóval emelkedhet a termelés volumene, és a meglévő 5,8 millió hordónyi megszorítást 2022 szeptemberéig fokozatosan kivezetik.

Delta vírusvariáns terjedése: a piaci szereplők amiatt is aggódtak, hogy ismét emelkedésnek indultak a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos fertőzésszámok több országban is a delta vírusvariáns terjedése miatt. Ez ahhoz vezetett, hogy a befektetők a kockázatosabb és ciklikusabb eszközök helyett defenzívebb pozíciókat vettek fel, ami az olajárat is lefelé hajtotta.

A kezdeti eladási hullámot azonban egy meglehetősen gyors visszapattanás követte, hiszen hiába emelkedik augusztustól napi 400 ezer hordóval az OPEC+ kitermelésének mértéke, a kínálat továbbra sem tud lépést tartani a nyári turizmus és a gazdasági felpörgés miatt megemelkedett olajkereslettel.

A Goldman Sachs becslései szerint a piac napi 3 millió hordó olaj deficitben van, ami arra utal, hogy a kitermelés növekedése nem elégséges ütemű.

Az olajóriások és a palaolajtermelők ugyanis a tavalyi összeomlást követően egyelőre jóval óvatosabban állnak a dolgokhoz, és inkább a profitra fókuszálnak az expanzió és a tőkebefektetések helyett.

Összességében tehát egyelőre inkább az olajárak további mérsékelt emelkedésére lehet számítani a következő hónapokban, de természetesen a delta vírusvariáns miatti esetleges újbóli korlátozások jelentős kockázatot jelentenek a keresleti oldalon. Az amerikai Energia Információs Ügynökség (EIA) júliusi becslései szerint valamikor az idei harmadik negyedévben állhat helyre a kereslet és kínálat egyensúlya.

Forrás: EIA

Újra erősödik a forint

A forint áprilistól június elejéig folyamatosan erősödött a dollárral szemben, és június végén már a 283 forint / dollár szinten is mozgott az árfolyam. Az erősödés annak volt köszönhető, hogy a piaci szereplők arra számítottak, hogy az MNB kamatot fog emelni. Ez ugyan meg is történt, de mindeközben az amerikai jegybank is kamatdöntő ülést tartott, ahol belengették a döntéshozók, hogy 2023-ban akár már két kamatemelés is jöhet, ami alaposan megtolta a dollárt, és a forint visszagyengült egészen a 307 forint / dolláros szintig.

Tegnap azonban újból szigorított az MNB és 30 bázisponttal 1,2 százalékra emelte az alapkamatot keddi ülésén a Monetáris Tanács, ezzel pedig erős üzentet küldött a befektetőknek arról, hogy komolyan gondolja a szigorítási ciklust. Ezzel együtt a forint gyengülése is megtorpant, és az árfolyam egészen 304 forint / dollárig erősödött.

Kérdés azonban, hogy innen merre tovább, hiszen az amerikai jegybank is ma tartja kamatdöntő ülését, és a befektetők szoros figyelemmel követik majd, hogy mit lépnek a döntéshozók, és hogyan kommunikálják az inflációval kapcsolatos fejleményeket.

Konklúzió

Az olajárak és a forint / dollár árfolyama mellett még két további tényezőnek van szerepe az üzemanyagárakban. Az egyik a kőolajtermékek és a kőolaj közötti árrés, ahol javulás volt megfigyelhető. A másik pedig a jövedéki adó, amelynek mértékében nem várható változás rövidtávon.

Összességében tehát az látható, hogy

az olajárak a múlt hét eleji gyengülést követően hamar visszapattantak, ami arra utal, hogy a kínálat továbbra sem tud teljesen lépést tartani a kereslettel, és az olajpiac deficites maradhat, így a következő hónapokban mérsékelt áremelkedésre lehet inkább számítani.

A forint gyengülése megtorpant, sőt, erősödés látható az MNB tegnapi kamatemelését követően, ami részben ellensúlyozhatja az olajár emelkedésének hatását. Sok múlhat azonban azon, hogy az amerikai jegybank hogyan kezeli az inflációval kapcsolatos fejleményeket.

A finomítói árrések várhatóan még emelkedhetnek idén.

A jövedéki adó mértékében nem várható változás rövid távon.

Alapvetően tehát továbbra is inkább az üzemanyagárak emelkedésére lehet számítani a következő időszakban, de a delta vírusvariáns terjedése miatti esetleges korlátozások továbbra is nagy kockázatot jelentenek. A nagy kérdés, hogy hogyan kezelik majd az egyes kormányok a helyzetet (bevezetnek-e egyáltalán újból korlátozásokat, és ha igen, akkor az mennyire lesz szigorú). Emellett továbbra is érdemes figyelni a jegybanki lépéseket, ami befolyásolhatja a forint / dollár árfolyamot és azon keresztül az üzemanyagárakat.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images