Emelkedésben az európai tőzsdék, fölfelé kapaszkodik az olaj

Felemásan teljesítettek a vezető amerikai részvényindexek tegnap, Megtartotta kamatdöntő ülését az amerikai jegybank is, az irányadó kamat nem változott, de erősebb utalást tettek a döntéshozók a közelgő szigorításra. A kereskedési hangulatot emellett továbbra is a gyorsjelentések befolyásolják. Az ázsiai piacokon többnyire kedvező a kereskedési hangulat, és Európában is mérsékelt emelkedés látható. A bitcoin már 40 ezer dollár fölött jár, tehát kitart az elmúlt napok lendülete.