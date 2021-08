Mérsékelt emelkedés az amerikai tőzsdéken

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Pozitívan indul a hét az amerikai tőzsdéken, a vezető részvényindexek közül feljebb került a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq is. Az ázsiai piacokon többnyire emelkedés volt látható a kínai feldolgozóipar lassulása ellenére is, míg Európában szintén kedvezően alakul a nap. Elsősorban a ciklikus részvények teljesítenek jól, mint amilyenek a légitársaságok és az autógyártók, bár egyre többen aggódnak a befektetők közül is a delta vírusvariáns terjedése és a gazdasági növekedés lassulása miatt.