Kedvezően indult a hét az amerikai tőzsdéken, ralizik az olajár

Kedvezően indult a hét az amerikai tőzsdéken, mindhárom vezető részvényindex emelkedett, a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq is. Kifejezetten jól teljesítenek az olajtársaságok, ami annak köszönhető, hogy az augusztus eleje óta tartó esések után ma ismét ralizik az olajár. Pozitív volt a kereskedési hangulat az ázsiai piacokon is, és Európában is emelkedés látható, amit segít, hogy továbbra is jól tartja magát az eurózóna gazdasága a mai bmi-adatok alapján.