Kedvezőtlen zárás után emelkedés az európai tőzsdéken, jól teljesít az olaj

Az amerikai tőzsdék kisebb mínuszban fejezték be a napot, de továbbra is történelmi csúcsaik közelében állnak, az S&P 500-nak például sorozatban ez volt a hetedik emelkedő hónapja. Az ázsiai piacokon többnyire emelkedés látható és Európában is kedvező volt a nyitás.