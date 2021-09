Esés jöhet az európai tőzsdéken, az EKB kamatdöntő ülésére figyelnek ma a befektetők

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az amerikai tőzsdék mínuszban fejezték be a tegnapi napot, lejjebb került a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq is. Ez részben annak köszönhető, hogy a Fed Bézs könyve a gazdasági aktivitás lassulásáról számolt be, az ellátási lánc problémáiról, illetve munkaerőhiányról. Az ázsiai részvényindexek többnyire lejjebb kerültek, míg Európában folytatódhatnak az esések.