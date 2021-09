végére csúszott vissza mínuszba a Wall Street

Bár a műtrágya civilizációnk egyik alapja és a globális demográfiai folyamatok szinte elképzelhetetlenek nélküle, az ezzel foglalkozó részvények befektetésként nagyon ritkán kerülnek szóba még szakmai berkeken belül is. A piac növekedése nemcsak a népesség még mindig gyors bővülésének köszönhető, hanem a gazdasági fejlődésnek is, amely az egy főre jutó élelmiszer fogyasztás emelkedésével jár. Az ide tartozó papírok is inkább hosszú távú befektetésként lehetnek érdekesek, de a több éves időtávon nagyon is. A technikai elemzés segítségével megnéztük, hogy melyekben látható ilyen időintervallumokban is erős trend.