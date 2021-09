Emelkedés az európai tőzsdéken, tovább erősödik az olaj

Az európai tőzsdéken már tegnap is emelkedés volt látható a hétfői esések után és ez a tendencia folytatódik ma is. A vezető részvényindexek közül a DAX 0,7 százalékkal, a CAC 1,1 százalékkal, míg a FTSE szintén 1,1 százalékkal került feljebb. Emellett jól teljesít a spanyol, az olasz, a svájci és a belga tőzsde is.