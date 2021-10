MTA: a jelenlegi átoltottság nem elegendő a nagyszámú megbetegedés és halálozás megakadályozásához

A járvány negyedik hullámának jelentkezéséig a szakemberek és a döntéshozók erőfeszítéseinek köszönhetően sikerült gyorsan elérni a hazai lakosság 60 százalékos átoltottságát. Ez az arány azonban nem elegendő a további nagyszámú megbetegedés és jelentős halálozás megakadályozására – áll az MTA felhívásában.

Az egészségügyi ellátórendszer minden jelentkező számára biztosítja az oltásokat. Az oltási hajlandóság azonban elapadt, és a tájékoztatási kampányokkal, a kistelepülésekre irányított oltóbuszokkal vagy az idősek és hátrányos helyzetűek számára szervezett oltási akciókkal sem sikerül érdemi javulást elérni a beoltottak arányában.

Ugrásszerűen növelni kell a lakosság átoltottsági arányát. Két és fél millió még beoltatlan honfitársunk van, akiket mielőbb be kell oltani. Az ugyancsak most jelentkező influenzajárvány is tovább súlyosbíthatja a népegészségügyi helyzetet – teszik hozzá.

A legfontosabb védelmet az oltás biztosítja, felvételét továbbra is erőteljesen ösztönözni kell. Ugyanakkor a szakemberek előrejelzései szerint az orrot és szájat eltakaró maszk használatával is több ezer emberi életet lehet megmenteni Magyarországon a negyedik hullám alatt.

Az MTA arra hívja fel a figyelmet, hogy jelen helyzetben mindannyiunk kötelessége az oltásoktól elzárkózó emberek meggyőzése. Azt javasolják, hogy zárt térben, rendezvényeken, tömegközlekedési eszközökön mindenki viseljen az orrot és szájat egyaránt eltakaró maszkot és amikor csak lehetséges, tartsunk megfelelő távolságot másoktól, és gyakran fertőtlenítsük a kezünket!

