Kamatemelés, erősödő forint és bizonytalanság a tőzsdéken - mire lehet ma számítani?

Portfolio 2021. november 26. 08:34

Kisebb kilengések mellett jellemzően emelkedést láthattunk tegnap a vezető európai tőzsdéken, a német, a francia és a brit börzék mellett nem tudott azonban feljebb kerülni a magyar BUX index. A soha nem látott forintgyengülés miatt újabb, 40 bázispontos emelést jelent be a magyar jegybank, így 2,9 százalékos lett az irányadó kamat. Itthon a hazai beruházások és a nyugdíjpénztári adatok harmadik negyedéves alakulását közli ma a KSH és az MNB, külföldön pedig a japán inflációs adatra figyelhetnek oda a befektetők. Tegnap az amerikai börzék hálaadás miatt zárva tartottak és ma is rövidített nyitvatartás lesz. Globális hangulatromlás figyelhető meg ma reggel a tőzsdéken, nagyot estek az ázsiai tőzsdék és szakadnak az amerikai határidős indexek, adják az olajat is. Az általános piaci hangulatromlás oka, hogy egy új, valószínűleg a vakcináknak ellenálló koronavírus-változat ütötte fel a fejét, ami fenyegeti a járványból való kilábaláshoz kapcsolódó reményeket.