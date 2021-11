Javul a hangulat, felfelé kapaszkodnak a tőzsdék

Portfolio 2021. november 30. 15:55

Ma reggel az ázsiai tőzsdéken komoly lefordulást láttunk és ugyancsak eséssel nyitottak az európai tőzsdék is, a rossz hangulat kitart délután is, bár a piaczárás felé közeledve egyre kisebb mínuszokat láthatunk. Ma reggel egy interjúban a Moderna cégvezére úgy fogalmazott, hogy „jelentősen csökken” a most elérhető vakcinák hatékonysága az új variánssal szemben - erre a kifejezésre szakadtak be a nemzetközi pénz- és tőkepiacok. Az omikron-variánstól való félelem mellett rosszat tesz még a hangulatnak, hogy a legfrissebb adatok alapján majdnem 5 százalékkal nőttek a fogyasztói árak az eurózónában novemberben, ami messze meghaladja a jegybank inflációs célját, és jelentős gyorsulást jelent az előző hónaphoz képest. Ami pedig a hazai eseményeket illeti, nem kamatdöntő ülésén változtatta meg nemrég a kamatfolyosót az MNB, így csütörtökön folytatódhat a kamatemelési sorozat.