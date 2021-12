Mérsékelt hangulatromlás a tőzsdéken, kapaszkodókat keresnek a befektetők

Mérsékelt emelkedéssel nyitott ma a magyar tőzsde, a BUX jelenleg 0,6 százalék pluszban áll. A hazai tőzsdei emelkedést a nemzetközi tőkepiaci hangulat is segíti, de cégspecifikus hírek is: a Richter új gyógyszerrel jelenhet meg az amerikai piacon, ennek örülnek a befektetők, a hír megjelenése után a gyógyszergyártó részvényei 1,2 százalék pluszba lendültek. Nem csak a Richter, de a többi hazai blue chip árfolyama is emelkedik.