Újabb szigorító intézkedések a jegybanktól, kapaszkodik felfelé a magyar tőzsde

Portfolio 2021. december 14. 15:33

A jelentős áremelkedésekre reflektálva érkeznek a fontosabbnál fontosabb kamatdöntések a jegybankoktól, elsősorban erre várnak a piaci szereplők. Idehaza 2,4 százalékra emelte délután az alapkamatot a Monetáris Tanács - mivel azonban a jegybank irányadó eszköze november óta valójában az egyhetes jegybanki betét kamata, a mostani kamatemelés csak szimbolikusnak nevezhető. Emellett az állampapír-vásárlási program lezárásáról is döntöttek, amely értelmében a jegybank leállítja a kötvényvásárlásait, illetve ezzel együtt a Tanács a mai ülésén a Növekedési Kötvényprogram befejezését is elhatározta. Pozitív kezdés után lefordultak ma az európai tőzsdék, rosszul teljesít a magyar tőzsde is.