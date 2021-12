Ryan Reynolds és Mr. Big próbálja menetni a Peloton hírnevét a botrány után

Az És egyszer csak… című Szex és New York reboot legutóbbi epizódja után a Peloton árfolyama nagyot esett, hiszen az egyik főszereplő halálát sokan a cég szobabiciklijével kötötték össze. A botrányt követen a Peloton bemutatott egy új reklámfilmet Chris Noth (a sorozatban Mr. Big) és Ryan Reynolds főszereplésével, hogy javítson a cég hírnevén esett csorbán. Spoiler alert! Aki még nem látta az új sorozatot, de szeretné megnézni, az inkább ne olvasson tovább.

Az új évad első epizódjában (spoiler alert) a nézők megdöbbenve látták Mr. Big halálát az epizód végén. A szereplő halála egy Peloton kerékpáron végzett edzés végén következett be, amikor szívroham következtében összeesett, és szerelme, Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) karjaiban halt meg.

A jelenet sokkolta a nézőket, és sokan a Pelotont okolták a tragédiáért. Sőt, a cég részvényei drasztikusan estek az epizód bemutatója után. Múlt csütörtök óta mintegy 15 százalékos mínuszban van a papír.

Most a Peloton visszahozta az élők sorába Mr. Big-et, hogy átírja a tragikus forgatókönyvet, és visszaállítsa a cégbe vetett bizalmat. A Ryan Reynolds által a Twitteren megosztott új reklámfilmben Noth egy kandalló mellett beszélhet a Peloton egyik valódi oktatójával, Jess Kinggel, aki az ominózus epizódban szintén fiktív edzőként tűnik fel. Noth azt mondja: "Menjünk még egy kört. Az élet túl rövid ahhoz, hogy ne tegyük". Ezután mindketten nevetnek, miközben megjelenik a Peloton logója és meghalljuk Reynold hangját.

"A világot emlékeztették arra, hogy a rendszeres kerékpározás serkenti és javítja a szívműködést, a tüdőt és a keringést, csökkentve a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. A kerékpározás erősíti a szívizmokat, csökkenti a nyugalmi pulzust, és csökkenti a vérzsírszintet."

Végül Reynolds azzal zárja a monológját, hogy (a Mr. Biget alakító Noth) "életben van".

A The Hollywood Reporter szerint Suzanne Steinbaum kardiológus, a Peloton egészségügyi és wellness tanácsadó testületének tagja azt nyilatkozta, hogy "Mr. Big sokak szerint extravagáns életet élt, koktélozott, szivarozott, nagy steakeket evett, és komoly kockázatnak volt kitéve, a sorozat 6. évadában korábban már volt egy szívrohama. Ezek az életmódbeli döntések és talán még a családi múltja is, ami gyakran jelentős tényező, okozták összességében a halálát okozta. A pelotonozás talán még a szívinfarktus késleltetésében is közrejátszott."

Azok számára, akik kíváncsiak, mi köze van ehhez az egészhez Reynoldsnak, a reklámot az ő marketingcége, a Maximum Effort készítette 48 óra alatt. A Peloton a Maximum Effort anyavállalata, az MNTN féle Creative-as-a-Subscription (CaaS) része, ami lehetővé tette, hogy a reklám ilyen gyorsan elkészüljön.

A hirdetés egyelőre nem sokat lendített a Peloton részvényein, így csak idővel fog kiderülni, hogy a vállalat ki tudja-e heverni a termékelhelyezés e furcsa formáját.

(Movieweb)

Címlapkép: Ezra Shaw/Getty Images