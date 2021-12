Kis eséssel kezdte a hét utolsó kereskedési napját a magyar tőzsde

Portfolio 2021. december 17. 10:03

A technológia szektor vezetésével estek tegnap az amerikai tőzsdék, a Nasdaq jelentős, 2,6 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést és a kedvezőtlen hangulat ma reggel is kitart, az ázsiai részvénypiacokon szintén esés bontakozott ki péntek hajnalban és Európában is többnyire csökkenésekkel indult a nap. A hét a jegybanki döntésekről szólt, emellett az omikron-variáns terjedésével kapcsolatos aggodalmak hozhatták meg az eladási kedvet a részvénypiacokra.