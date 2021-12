Komoly csapkodás a tőzsdéken, ma még nem találták meg az irányt a börzék

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones értéke 1,6 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 értéke 1,8 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq értéke 2,3 százalékkal került feljebb.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei értéke 0,19 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng értéke 0,17 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 értéke 0,15 százalékot veszített.

Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX értéke 0,24 százalék pluszban nyithat, a CAC értéke 0,26 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE értéke 0,69 százalék mínuszban nyithat.

Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones értéke 0,01 százalékot emelkedhet, a S&P 500 értéke 0,06 százalékot eshet, míg a Nasdaq értéke 0,12 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma az októberi külkereskedelmi hiány részletes közlését ismerjük meg a KSH jóvoltából - akárcsak a központi költségvetés, a külkereskedelem is nagy hiánnyal zárta az októbert, itt is érdemes lesz tehát a számok mögé nézni. Külföldön a harmadik negyedéves brit GDP-adat érkezik, és a Conference Board hangulatindexét is megismerjük az Egyesült Államokban, amely a szolgáltatószektor óriási súlya miatt fontos recessziós indikátornak tekinthető. Közzéteszik a harmadik negyedéves GDP második becslését is az USA-ban, az első becslés szerint elég gyengére sikerült a nyár és szeptember, mégpedig a delta variáns gyors terjedése miatt.

2021. december 20-26. makronaptár Magyar makrogazdaság december 21. kedd 8:30 MNB Fizetési mérleg Q1-Q3 december 21. kedd 11:00 PM Részletes ÁHT nov. december 21. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció december 22. szerda 9:00 KSH Külkereskedelem (második becslés) okt. december 23. csütörtök 9:30 MNB Egyhetes betéti tender (kamat) december 23. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender (elfogadott összeg) Nemzetközi makrogazdaság december 20. hétfő 2:30 Kína PBoC Kamatdöntés december 21. kedd 16:00 EU Fogyasztói hangulat dec. december 22. szerda 8:00 UK GDP Q3 december 22. szerda 14:30 USA GDP (felülvizsgált) Q3 december 22. szerda 16:00 USA CB-fogyasztói hangulatindex dec. december 23. csütörtök 14:30 USA PCE-maginfláció nov. december 23. csütörtök 14:30 USA Tartós javak rendelésállománya nov. december 23. csütörtök 14:30 USA Heti munkanélküliség december 23. csütörtök 16:00 USA Újlakás-eladások nov. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 37,5 százalékos elmozdulással az ATX index áll az élen, a sereghajtó 15,6 százalékos eséssel a Hang Seng index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 26,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 7,1 százalékos emelkedéssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 47,4 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 35 492,7 1,6% -0,1% -0,3% 16,0% 17,5% 78,0% S&P 500 4 649,23 1,8% 0,3% -1,0% 23,8% 25,8% 105,2% Nasdaq 15 986,28 2,3% 0,4% -3,5% 24,0% 26,0% 223,0% Ázsiai részvényindexek Nikkei 28 517,59 2,1% 0,3% -4,1% 3,9% 6,7% 46,7% Hang Seng 22 971,33 1,0% -2,8% -8,3% -15,6% -12,7% 5,3% CSI 300 4 913,48 0,7% -2,7% 0,5% -5,7% -2,6% 47,2% Európai részvényindexek DAX 15 447,44 1,4% 0,0% -4,4% 12,6% 16,6% 34,7% CAC 6 964,99 1,4% 1,0% -2,1% 25,5% 29,1% 44,1% FTSE 7 297,41 1,4% 1,1% 1,0% 13,0% 13,7% 3,6% FTSE MIB 26 653,3 1,8% 0,4% -2,5% 19,9% 24,5% 38,7% IBEX 8 387,5 1,8% 0,1% -4,2% 3,9% 7,7% -10,5% Régiós részvényindexek BUX 50 571,05 0,2% 0,8% -1,8% 20,1% 24,9% 59,2% ATX 3 823,99 2,8% 2,3% 3,0% 37,5% 43,9% 44,9% PX 1 412,16 1,5% 0,8% 3,6% 37,5% 44,4% 53,9% WIG20 67 163,25 0,1% -1,1% -3,2% 17,8% 24,1% 31,1% Magyar blue chipek OTP 16 880 0,4% -0,1% -5,3% 26,3% 30,0% 102,2% Mol 2 440 0,1% 0,4% 0,2% 11,4% 18,4% -4,8% Richter 8 695 0,2% 3,0% 3,4% 16,9% 19,6% 40,9% Magyar Telekom 407 -1,6% 0,2% -5,8% 7,1% 10,3% -16,9% Nyersanyagok WTI 71,17 3,7% 0,6% -6,3% 47,4% 48,4% 36,1% Brent 74,05 3,3% 0,5% -6,3% 42,7% 45,2% 31,0% Arany 1 786,9 -0,5% 0,7% -3,9% -5,8% -4,8% 57,9% Ezüst 22,53 0,8% 2,7% -9,5% -14,6% -14,0% 41,2% Devizák EURHUF 367,5800 -0,1% 0,2% -0,2% 1,3% 1,9% 18,5% USDHUF 326,3752 0,1% 0,3% 0,3% 10,1% 10,5% 9,8% GBPHUF 431,8999 0,2% -0,1% -1,5% 6,4% 8,9% 17,4% EURUSD 1,1263 -0,2% -0,1% -0,5% -8,0% -7,8% 8,0% USDJPY 113,4100 0,0% -0,3% -0,4% 10,0% 9,6% -3,7% GBPUSD 1,3233 0,1% 0,0% -1,7% -3,2% -0,7% 6,9% Kriptovaluták Bitcoin 48 929,86 4,3% 1,1% -15,8% 66,4% 115,2% 5 775,7% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 1,49 4,8% 4,4% -2,5% 63,2% 58,0% -41,5% 10 éves német állampapírhozam -0,3 -16,5% -15,8% -10,1% -47,1% -47,7% -224,6% 10 éves magyar állampapírhozam 4,53 0,2% 0,4% 7,6% 110,7% 108,8% 39,8% Forrás: Refinitiv, Portfolio

