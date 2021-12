Történelmi csúcs közelében várják az év végét a vezető tőzsdék

Portfolio 2021. december 30. 07:51

Szerdán tovább araszoltak felfelé a vezető amerikai részvényindexek, az S&P 500 újabb rekordot állított be, a jó hangulat részben kedvező, friss amerikai makroadatoknak tudható be. Csütörtökön az ázsiai tőzsdéken mérsékelt hangulatromlás látszik és a határidős részvényindexek állása alapján az amerikai tőzsdéken is kisebb esés jöhet ma.