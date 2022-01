Ma is kitarthat az év eleji lendület a tőzsdéken?

Portfolio 2022. január 04. 07:54

Jelentős emelkedést láthattunk tegnap a vezető európai és a tengerentúli tőzsdéken is, kimondottan jó hangulatban nyitották a börzék az új évet – szektorszinten többek között a nagybankok és az autógyártók részvényeit vették előszeretettel a befektetők. Ami a mai napot illeti, a Központi Statisztikai Hivatal ma kereseti statisztikákat közöl, emellett a kormányzati szektor egyenlegét is ismertetik. Fontos lesz még továbbá a francia inflációs adat, amely ha magasabb lesz a vártnál, akkor az eurózóna átlagos mutatója is alighanem a várakozások felett lesz, a múlt heti spanyol adat ugyanis rendkívül magas volt. Az ázsiai tőzsdéken ma leginkább emelkedést láthattunk, Európában ugyancsak jó hangulatú piacnyitásra lehet számítani.