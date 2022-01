Kivárás a tőzsdéken, a BUX viszont emelkedik

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones értéke 0,5 százalékot veszített, a S&P 500 értéke 0,1 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq értéke stagnált.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei értéke 0,11 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng értéke 1,65 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 értéke 1,27 százalékot emelkedett.

Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX értéke 0,04 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC értéke 0,32 százalékot eshet, míg a FTSE értéke 0,7 százalék mínuszban nyithat.

Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones értéke 0,26 százalékot emelkedhet, a S&P 500 értéke 0,23 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq értéke 0,18 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma az MNB közli a nemzetközi tartalékok decemberi állományát, és a rezidens kibocsátású értékpapírok adatait. Ipari és kiskereskedelmi statisztikák is érkeznek. A hét egyik legfontosabb adata is ma érkezik: az eurózóna inflációs mutatója decemberből, amelyre a tagállamok megelőző közléseiből már következtethetünk. Emellett az Egyesült Államok mezőgazdaságon kívül foglalkoztatottainak változására is figyelni kell.

2022. január 3. - január 9. Makronaptár Magyar makrogazdaság január 4. kedd 9:00 KSH Keresetek okt. január 4. kedd 9:00 KSH A kormányzati szektor egyenlege Q3 január 4. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció január 5. szerda 8:30 MNB Referenciahozamok dec. január 5. szerda 9:00 KSH Munkanélküliség nov. január 6. csütörtök 9:00 KSH Termelői árak nov. január 6. csütörtök 9:30 MNB Egyhetes betéti tender (kamat) január 6. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender (elfogadott összeg) január 7. péntek 8:30 MNB Nemzetközi tartalékok dec. január 7. péntek 8:30 MNB Értékpapír-statisztikák nov. január 7. péntek 9:00 KSH Ipar (első becslés) nov. január 7. péntek 9:00 KSH Kiskereskedelem nov. Nemzetközi makrogazdaság január 3. hétfő 15:45 USA BMI (feldolgozóipar) dec. január 4. kedd 2:45 Kína BMI (feldolgozóipar) dec. január 4. kedd 8:00 Németo. Kiskereskedelem nov. január 4. kedd 8:45 Franciao. Infláció dec. január 4. kedd 9:55 Németo. Munkanélküliség dec. január 4. kedd 10:00 OPEC-ülés január 5. szerda 11:00 Olaszo. Infláció dec. január 5. szerda 11:15 USA ADP foglalkoztatottság dec. január 5. szerda 15:45 USA BMI (szolg.) dec. január 5. szerda 20:00 USA Fed-jegyzőkönyv január 6. csütörtök 2:45 Kína Caixin BMI dec. január 6. csütörtök 8:00 Németo. Gyáripari megrendelések nov. január 6. csütörtök 14:00 Németo. Infláció dec. január 6. csütörtök 14:30 USA Külkereskedelem nov. január 6. csütörtök 16:00 USA Gyáripari megrendelések nov. január 7. péntek 8:00 Németo. Ipar nov. január 7. péntek 11:00 EU Fogyasztói hangulat dec. január 7. péntek 11:00 EU Infláció dec. január 7. péntek 11:00 EU Kiskereskedelem nov. január 7. péntek 14:30 USA Munkanélküliség dec. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 2,5 százalékos elmozdulással az ATX index áll az élen, a sereghajtó 3,4 százalékos eséssel a Nasdaq index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 3,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,5 százalékos eséssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 5,3 százalékot emelkedett.