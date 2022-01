Nagy a bizonytalanság, újabb impulzusra várnak a befektetők

Portfolio 2022. január 19. 09:44

A globális piacok az utóbbi időben arra összpontosítanak, hogy felmérjék, milyen sebességgel és milyen ütemben fog az amerikai Fed kamatemeléseket végrehajtani és szigorítani a világjárvány idején alkalmazott rendkívül laza monetáris politikáján. Az első kamatemelésre a legfrissebb várakozások szerint a következő néhány hónapban, akár már márciusban is sor kerülhet, többek között ennek is betudható a rossz nemzetközi tőkepiaci hangulat. Ami a mai napot illeti, nemrég érkezett a friss brit inflációs statisztika, melynek értelmében 30 éve nem látott magasságba szökött az infláció az Egyesült Királyságban, az áremelkedés mértéke az elemzői várakozásokon is túlmutat. Az ázsiai tőzsdék ma rosszul teljesítettek, ugyancsak kedvezőtlen hangulatú kereskedés láthatunk Európában.