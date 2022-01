Elszakadt a cérna az európai tőzsdéken, ugrik a "félelem-index"

Nem kell nagy esés ahhoz a piacokon, hogy aktivizálják magukat a piaci buborékok kipukkanását, nagy tőzsdei összeomlást vizionáló szakértők, így Jeremy Grantham is, aki egy ideje már várja a nagy korrekciót a piacokon, de az egyelőre nem következett be. Az ismert befektető szerint nem is kis esés fog jönni, és nem is csak a részvénypiacon, mivel szerinte nem is buborék, hanem szuperbuborék alakult ki, az eszközárak nem csak a részvény-, de a kötvény-, az ingatlan- és részben a nyersanyagpiacon is extrém módon elszálltak. A vég kezdetének megjövendölése egyébként nem rossz időzítéssel érkezett, elindult egy korrekció a tőzsdéken, amelyek már gyakorlatilag a koronavírus-pandémia végét árazzák, szóval itt is jöhetnek negatív meglepetések, ráadásul évtizedek óta nem látott magas szinten az infláció, a jegybankok pedig szigorítanak/szigorításra készülnek. Grantham szerint minél magasabbra emelkednek az árfolyamok, annál hosszabb és nagyobb lesz a fájdalom a trendhez való visszatérésben, a bika piac mostani szakaszát pedig vámpírfázisnak nevezi, szerinte mindenkinek jobb lenne, ha ez a halhatatlannak gondolt lény minél hamarabb elpusztulna.