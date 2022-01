Csúnyán megütötték a tőzsdéket, szakadnak a kriptovaluták is

Portfolio 2022. január 24. 11:57

Elsősorban a Fed közelgő kamatdöntése és az ukrán-orosz konfliktussal kiéleződő geopolitikai kockázatok miatt kifejezetten rossz hangulatú kereskedést láthatunk ma is a világ tőzsdéin, a jelentősebb indexek mellett tovább esnek a pénteki jelentős beszakadás után a kriptovaluták is, élükön a bitcoinnal. Az ukrán fronton egyre élesedik a helyzet, az amerikai külügyminiszter tegnapi szavai szerint Oroszország gyors és súlyos válaszlépésre számíthat mind az Egyesült Államok, mind pedig európai szövetségesei részéről, amennyiben az "orosz haderő egyetlen további tagja" is belép Ukrajnába. Érkeztek ma fontos gazdasági adatok is: az előzetes beszerzésimenedzser-index szerint Németországban az ipar és a szolgáltatószektor is növekedni tudott, utóbbi az elemzőket is meglepte - eközben a francia bmi-k is növekedésről árulkodnak, de a szolgáltatószektor teljesítménye elmarad az elemzők várakozásától.