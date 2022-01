OTP, arany, mateverzum? – Mibe tegyük idén a pénzünket?

2022 is az inflációról és annak letörését célzó gazdasági, monetáris intézkedésekről szólhat az Equilor elemzői szerint, ami új lehetőségeket teremt a befektetésekben, mert a részvénypiacokon a növekedési papírok felől az értékalapúak felé mozdulhat a kereslet. Az Equilor ma bemutatott éves stratégiájában kiemel néhány külföldi részvényt, véleményt mond a hazai részvénypiaci sztorikról, a metaverzumról, valamint az olaj és az arany kilátásairól.

Alapjaiban lehet más idén a tőkepiac az elmúlt két esztendőhöz képest az Equilor kitekintő elemzése alapján: a koronavírust szerencsés esetben magunk mögött hagyhatjuk, igaz egy új mutáns bármikor felülírhatja az alapforgatókönyvet. A korábban bevezetett korlátozások negatív gazdasági hatásai egy ideig velünk maradhatnak, különösen az arra adott korábban nem látott fiskális és monetáris stimulusok, valamint a töredezett ellátási láncok miatt kialakult infláció. A magas infláció miatt pedig elkerülhetetlen a monetáris politika szigorítása.

A hozamemelkedés negatívan érintheti a jövőben eredményt ígérő növekedési részvényeket, így az Equilor az értékalapú részvények felülsúlyozását javasolja.

Ezek közé elsősorban olyan társaságok papírjai tartoznak, melyek a belső értékükhöz, a fundamentumukhoz viszonyítva alacsonyan árazottak a piacon, és jellemzően kisebb szorzószámokon forognak (P/E, P/BV, osztalékhozam), mint a piac átlaga. Ilyenek például a bankrészvények, vagy az olajtársaságok papírjai. Ezzel szemben a növekedési részvények a piac átlagánál várhatóan gyorsabban növelik nyereségüket, ugyanakkor ezek a társaságok jellemzően nem fizetnek osztalékot, és magas P/E rátán forognak.

Az Equilor egyik befektetési tippje a 2022-es évre az értékalapú részvények felé történő rotáció. Óriási lendülettel kezdték az évet az értékalapú részvények (iShares S&P 500 Value ETF) a növekedési társaikkal (iShares S&P 500 Growth ETF) összevetve. Amennyiben külön szemléljük a részvények két csoportját, akkor az értékalapú ETF idén lényegében stagnált, míg a növekedési részvényeket tömörítő alap árfolyama korrekción van túl. A két alap hányadosa jól mutatja a két részvénykategória egymáshoz viszonyított relatív teljesítményét.

2007 óta folyamatosan a növekedési részvények teljesítik felül az értékalapúakat, amelyet jól szemléltet az alábbi grafikon csökkenő trendje. A fordulat első jelét a 2020 novemberében bejelentett Pfizer/BioNTech vakcina hozta el, az idei év jó szereplését pedig elsősorban a szigorodó amerikai jegybank és az omikron variánstól való félelem lecsökkenése. A növekvő kamatok azért érintik gyengébben a növekedési papírokat, mivel jellemzően jóval később válnak készpénz termelővé ezek a cégek, mint az értékalapúak, melyek általában már érett szakaszban működnek. A távolabbi cash-flow-t pedig jobban érinti a hozamkörnyezet emelkedése, ugyanis vállalatértékelési nyelvre lefordítva ez azt jelenti, hogy növekszik a diszkontfaktor, tehát értéktelenednek el az időben távolabbi készpénzáramok. Az omikron variáns lecsengése pedig főleg a ciklikus papírokat segíti, melyek jellemzően értékalapúak.

Ezek fényében érdemes lehet a piac irányától függetlenül megjátszani a növekedési részvényekből az értékalapú részvények felé történő rotációt, ugyanis ebben az esetben lényegtelen, hogy az általános piac emelkedik, vagy esik, ettől függetlenül is nyertesként jöhetünk ki befektetésünkből.

Ehhez azt kell tennünk, hogy ugyanannyi értékben vásárolunk értékalapú ETF-et, és shortolunk növekedési ETF-et. Az amerikai jegybank kamatemelései akár lejtőre küldhetik az értékalapú részvények árfolyamát is, de relatíve felülteljesítők lehetnek egy ilyen esetben a növekedési részvényekkel szemben – áll az Equilor elemzésében.

Egyedi részvények

Az egyedi papírok közül kiemeli az Equilor a GSK részvényeit, a vállalat háza táján ugyanis jelentősebbnek mondható változások zajlanak. A cég értékesítheti fogyasztói üzletágát, valamint az elmúlt években zajló kutatási és fejlesztési projektek is beérhetnek a következő években. Mindemellett a brit vállalat kedvező értékeltségi szorzókon forog, mely részben annak is köszönhető, hogy a vállalat részvénye kimaradt a vakcinafejlesztési raliból.

Az osztalékvadász befektetők számára kecsegtető beszállási lehetőséget kínál az Iron Mountain elmúlt hetekben tapasztalt jelentősebb korrekciója. A papír dokumentumok biztonságos fizikai tárolására specializálódott vállalat a digitalis adattárolás irányába nyitott, ami kedvez a növekedési kilátásoknak. Ráadásul az osztalékhozam is kiemelkedő, 6 százalék - emeli ki az Eqilor.

A magyar piac

A magyarországi blue-chipek közül tavaly az OTP teljesített a legjobban és az idei évre is pozitívak a bank kilátásai. Az első kilenc hónap számai alapján jelentős volt a bank éves növekedése és várhatóan a negyedik negyedév is jól alakulhatott. A legnagyobb eredményjavító tényező a kamatmarzsok bővülése lehet a 2022-es évben. A felvásárlások idén is folytatódhatnak, de a banki integráció is kulcsfontosságú lesz a hatékony működés elérésében. Az OTP a régiós vetélytársakhoz viszonyítva még mindig relatív olcsónak számít, a 2021-es eredménnyel számolva 10-es P/E rátán kereskedik, míg a versenytársai átlaga 13,2 – emelte ki az Equilor a magyar bankpapír kapcsán.

Az elmúlt egy éves teljesítményt szemlélve messze alulteljesítette a Mol az OMV és a lengyel PKN Orlen árfolyam-emelkedését. A magyar vállalat egyértelműen remek fundamentumokkal rendelkezik, így az alulteljesítés leginkább a szabályozói kockázatoknak tudható be, mely elsősorban az Mol - Új Európa alapítvány és a benzinár stop intézkedésekben materializálódott ezidáig. Fundamentálisan nagyon erős lábakon áll a cég, ráadásul a makró környezet a továbbiakban is támogató lehet az olajtársaságok számára. Ami negatívan nyomja rá a bélyegét a hazai olajtársaságra, az egyértelműen a szabályozói kockázat, azonban a választások után enyhülhet a nyomás, és ezzel párhuzamosan a diszkont is csökkenhet a régiós versenytársak árazásához viszonyítva – véli az Equilor.

Az elmúlt egy éves árfolyamteljesítményt nézve és az osztalékkal is korrigálva megállapíthatjuk, hogy a Richter alulteljesítette a BUX indexet, de még az MSCI Europe Pharma indexet is annak ellenére, hogy jók a cég fundamentumai és kilátásai is. Van a vállalatban növekedési potenciál és jó a menedzsment is. További ígéretes gyógyszerkutatások is vannak még folyamatban, melyekről leginkább akkor tudhatunk meg majd többet, ha sikerül amerikai partnert találni melléjük. Ráadásul a cég jó úton halad afelé, hogy csökkentse Vraylar függőségét.

Az emelkedő kamatkörnyezet jellemzően kedvez a stabil és kiszámítható jövedelemmel rendelkező vállalatok számára, így az idei év kedvezően alakulhat a hazai telekommunikációs óriás számára. A Magyar Telekomot segítheti, hogy a frekvencia aukciók lezárultával ismét jelentősen növekedhet a szabad készpénzárama, ugyanakkor kérdéses, hogy a részvényeseket milyen formában és milyen mértékben tudja jutalmazni a cég menedzsmentje. Az értékeltséget tekintve kifejezetten alulértékelt a Magyar Telekom részvénye, ez jelentős részt az iparágban standard osztalékpolitika hiányával magyarázható – áll az Equilor elemzésében.

Az Opus esetében a legfontosabb tavalyi esemény az energetikai üzletág újbóli megjelenése volt, a Titász és Tigáz felvásárlásának lezárása és integrálása az Opus cégcsoportba. A két új akvizíció stabil készpénzteremtő lehet a vállalat számára. Az Equilor legutóbbi elemzése szerint fundamentálisan továbbra is jelentősen alulértékelt a részvény, legfrissebb célár részvényenként 353 forint, azonban az ipari és mezőgazdasági marzsok csökkenése és az egyre jelentősebb nem pénzügyi kockázatok miatt rövidtávon divergálhat a részvényár a fundamentális értéktől.

A Waberer’s a tavalyi év egyik legjobban teljesítő magyar papírja volt 38,8 százalékos emelkedésével és az Equilor szerint továbbra is alulértékelt a részvény, legfrissebb célár részvényenként 3817 forint. A menedzsment ráadásul decemberben stratégiai napot tartott, ahol ambiciózus célokat fogalmaztak meg, többek között balkáni akvizíción keresztül növelnék logisztikai szolgáltatásukat. Kockázatként azonban ki kell emelni a tervek jelentős tőkeigényét és a harmadik negyedévben csökkenő műkődési marzsokat.

A tavalyi évben jelentős izgalmakat és sikersztorikat hozott a hazai midcap szegmens. A Duna House részvénye is közel 20 százalékot emelkedett, ugyanakkor a tavalyi év több izgalmas hazai részvénysztorit is tartogatott, így a vállalat kevésbé volt fókuszban. Az iparági trendeket tekintve a Duna House mellett szól az a banki trend, hogy a bankfiókok száma csökkenésnek indult, mellyel a bankok a saját működési költségeiket kívánják optimalizálni, ezzel ugyanakkor a közvetítőcégek malmára hajthatják a vizet. Ugyanakkor a kamatemelési ciklus elkezdődött a régióban, ami a lakásvásárlási trend lassulását hozhatja el, ezt a lassulást a lakosság számára elérhető támogatott hitelek hatása árnyalhatja, melyek stabilitást biztosíthatnak a szektornak. A másik kérdőjel a vállalat prosperálásának szempontjából, hogy a menedzsment milyen hatékonyan tudja végrehajtani a kitűzött stratégiai céljait.

Hosszú, de akár rövidebb távon is jó befektetés lehet a Graphisoft Park részvénye az Equilor szerint. Külön kiemelendő a cég magas osztalékhozama az elmúlt 12 hónapot tekintve, főleg annak fényében, hogy a pandémiás helyzet miatt egyik közeli szektortársa sem fizetett osztalékot. Bár a koronavírus következtében megnövekedő otthonról történő munkavégzési trend negatívan hat alapvetően az irodaüzemeltetőkre, azonban a Park jó minőségű irodaépületeket kínál bérletre, melyre viszont stabil maradhat a kereslet. Az infláció megfékezése érdekében történő kamatemelések alapvetően nem kedveznek a társaságnak, de mivel értékalapú befektetésről van szó, jóval kevésbé érinthetik, mint egy növekedési papírt. Továbbá a béréleti szerződések az inflációhoz vannak indexálva, és euró alapúak.

Olaj, arany, metaverzum

Az energiapiaccal kapcsolatban az Equilor elmondta, hogy

nem lepődnénk meg, ha év végére meghaladná a nyersolaj ára a 100 dolláros szintet.

Az arany egy jó fedezeti lehetőséget nyújthat abban az esetben, ha mégsem sikerülne letörni jelentősebb növekedési ár megfizetése nélkül az elszabaduló inflációt. Ráadásul technikailag is érdekes a grafikon.

Az Equilor elemzésében megemlíti a metaverzumot. A metaverzum körüli őrület meghatározó trend lesz az idei év során is, vállalatok sora próbálhat meg kihasítani magának egy szeletet az új világból – véli az Equilor. Az, hogy befektetőként, hogyan kereshetünk ezen a trenden így meghatározó kérdés:

Befektetésként lehetőségünk van a tartalomgyártói oldalról, valamint az infrastruktúrát nyújtó oldalról is befektetni. Utóbbi esetére példa a Meta Platforms , mely azon kívül, hogy platformot is biztosíthat a metaverzumba egy elengedhetetlen eszközt is gyárt a vállalat, mely az Oculus VR szemüveg.

, mely azon kívül, hogy platformot is biztosíthat a metaverzumba egy elengedhetetlen eszközt is gyárt a vállalat, mely az Oculus VR szemüveg. Az Nvidia szintén az infrastruktúra oldali lehetőség, miután a legfejlettebb chipek elengedetlenek lesznek a metaverzum nyújtotta teljes élmény átadásához.

szintén az infrastruktúra oldali lehetőség, miután a legfejlettebb chipek elengedetlenek lesznek a metaverzum nyújtotta teljes élmény átadásához. Emellett a New York-i tőzsdén tavaly debütáló Roblox vállalata is kézenfekvő választás lehet, miután az amerikai fiatalok körében legnépszerűbb videojáték fejlesztő vállalat aktívan csábítja az új partnereket a platformjára.

vállalata is kézenfekvő választás lehet, miután az amerikai fiatalok körében legnépszerűbb videojáték fejlesztő vállalat aktívan csábítja az új partnereket a platformjára. A Unity Software platformot biztosít az alkotóknak 2D-s és 3D-s tartalmak fejlesztéséhez számos eszközhöz, beleértve a mobiltelefonokat, PC-ket, valamint AR- és VR-rendszereket. A Unity szépsége abban rejlik, hogy a szoftverrel létrehozott tartalom számos különböző platformon felhasználható, így a fejlesztési idő és költség jelentősen csökkenhet.

platformot biztosít az alkotóknak 2D-s és 3D-s tartalmak fejlesztéséhez számos eszközhöz, beleértve a mobiltelefonokat, PC-ket, valamint AR- és VR-rendszereket. A Unity szépsége abban rejlik, hogy a szoftverrel létrehozott tartalom számos különböző platformon felhasználható, így a fejlesztési idő és költség jelentősen csökkenhet. Illetve van lehetőség diverzifikált ETF-eken keresztül is részt venni az iparág növekedésében, melyre a legnépszerűbb választást a Roundhill Ball Metaverse ETF-je kínálja, mely alap közel 50 eszköz között allokálja szét befektetésünket.

