Elromlott a hangulat, esnek az amerikai tőzsdék

A délután első felére elkezdett fogyni a lendület az európai tőzsdéket, ha például az irányadónak számító DAX indexet nézzük, a német benchmark 1,6 százalékos pluszban volt nap közben, amely mostanra visszafogottnak mondható 0,3 százalékot emelkedéssé fokozódott, de a francia tőzsde is már a negatív tartományban található.

Nem csak Európában, de a tengerentúlon is megfigyelhető egy bizonyos fokú hangulatromlás, hiszen a határidős indexek itt is javarészt esést jeleznek előre a piacnyitásra: a Dow 0,5 százalékot eshet, míg az S&P 500 0,4 százalékos mínuszban indíthatja a napot, a Nasdaq pedig 0,1 százalékos pluszban nyithat. A Wall Street vezető indexei januárban nagyot estek, mivel a piac az idei évre akár hat kamatemelést is lehetségesnek tart az amerikai jegybank szerepét betöltő Fedtől.