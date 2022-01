Jó hangulatban indul a hét a tőzsdéken, emelkednek a vezető indexek

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones értéke 1,7 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 értéke 2,4 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq értéke 3,2 százalék pluszban zárt.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei értéke 0,98 százalékkal került feljebb, a Hang Seng értéke 1,21 százalékos pluszban áll. A kínai, dél-koreai és tajvani tőzsdék a holdújév ünnepe miatt zárva tartanak.

Emelkedéssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX értéke 1,33 százalék pluszban nyithat, a CAC értéke 0,59 százalékkal kerülhet feljebb.

Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones értéke 0,14 százalékot emelkedhet, a S&P 500 értéke 0,12 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq értéke 0,19 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Január legvégére is maradtak fontos adatok, ma reggel a KSH az ipari termelői árak decemberi adatait közli, melyekből az egész 2021-es év képe is kirajzolódik. A jövőbeli inflációs kilátások szempontjából sem mellékes az ipari infláció alakulása. Az Eurostat a negyedik negyedéves GDP előzetes adatait közli a hét elején, illetve a német infláció előzetes adatai is megjelennek.

2022. január 31- február 6. Makronaptár Magyar makrogazdaság január 31. hétfő 9:00 KSH Ipari termelői árak dec. február 1. kedd 9:00 MLBKT Feldolgozóipari bmi jan. február 1. kedd 9:00 KSH Külkereskedelem (második becslés) nov. február 1. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj-aukció február 2. szerda 8:30 MNB Hitelintézetek mérlege+kamatstatisztika dec. február 2. szerda 8:30 MNB Lakásárindex Q3 február 3. csütörtök 9:00 KSH Kiskereskedelem dec. február 3. csütörtök 9:30 MNB Egyhetes betéti tender (kamat) február 3. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender (elfogadott összeg) február 4. péntek 9:00 KSH Ipar dec. Nemzetközi makrogazdaság január 31. hétfő 2:00 Kína NBS feldolgozóipari bmi jan. január 31. hétfő 11:00 EU GDP (előzetes) Q4 január 31. hétfő 14:00 Németo. Infláció (előzetes) jan. február 1. kedd 8:00 Németo. Kiskereskedelem dec. február 1. kedd 11:00 EU Munkanélküliség dec. február 2. szerda 11:00 EU Infláció (előzetes) jan. február 2. szerda 14:15 USA ADP munkaerőpiaci index jan. február 3. csütörtök 13:00 UK Bank of England kamatdöntés február 3. csütörtök 13:45 EU EKB kamatdöntés február 3. csütörtök 14:30 EU Christine Lagarde sajtótájékoztatója február 3. csütörtök 16:00 USA Gyáripari megrendelések dec. február 4. péntek 8:00 Németo. Gyáripari megrendelések dec. február 4. péntek 11:00 EU Kiskereskedelem dec. február 4. péntek 14:30 USA Munkanélküliség jan. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 4,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 11,4 százalékos eséssel a Nasdaq index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 8,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,4 százalékos eséssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 17,3 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 34 725,47 1,7% 1,3% -4,6% -4,4% 13,5% 72,8% S&P 500 4 431,85 2,4% 0,8% -7,4% -7,0% 17,0% 93,1% Nasdaq 14 454,61 3,2% 0,1% -12,3% -11,4% 9,5% 179,7% Ázsiai részvényindexek Nikkei 26 717,34 2,1% -2,9% -8,1% -7,2% -5,2% 37,2% Hang Seng 23 550,08 -1,1% -5,7% 1,2% 0,7% -17,5% 0,8% CSI 300 4 563,77 -1,2% -4,5% -7,9% -7,6% -15,1% 34,7% Európai részvényindexek DAX 15 318,95 -1,3% -1,8% -4,0% -3,6% 12,1% 29,7% CAC 6 965,88 -0,8% -1,5% -3,0% -2,6% 26,4% 43,9% FTSE 7 466,07 -1,2% -0,4% 1,3% 1,1% 14,4% 3,9% FTSE MIB 26 565,41 -1,2% -1,8% -3,2% -2,9% 21,2% 37,4% IBEX 8 609,8 -1,1% -1,0% -0,9% -1,2% 8,5% -9,4% Régiós részvényindexek BUX 52 838,78 -0,1% 1,3% 6,3% 4,2% 21,3% 61,5% ATX 3 837,53 -0,7% -0,6% -0,9% -0,6% 31,9% 40,4% PX 1 410,7 -0,7% -0,5% -0,7% -1,1% 37,2% 50,6% WIG20 66 892,13 -1,8% -3,4% -2,7% -3,5% 15,7% 20,2% Magyar blue chipek OTP 17 980 0,7% 3,9% 11,0% 8,3% 33,1% 102,0% Mol 2 728 -0,8% 1,6% 11,8% 8,3% 21,5% 7,5% Richter 8 255 -0,6% -2,4% -5,0% -5,4% 0,5% 31,8% Magyar Telekom 421 0,6% -0,2% 2,8% 2,3% 6,0% -18,3% Nyersanyagok WTI 88,2 0,7% 1,6% 16,1% 17,3% 68,6% 65,9% Brent 89,97 0,6% 2,3% 18,4% 14,8% 61,9% 60,5% Arany 1 784,65 -0,7% -2,6% -1,4% -2,1% -3,8% 50,1% Ezüst 22,24 -2,1% -8,6% -3,8% -4,4% -15,1% 30,3% Devizák EURHUF 358,7850 0,8% 0,1% -3,0% -2,7% 0,0% 15,1% USDHUF 321,3336 0,7% 1,8% -1,8% -0,9% 8,5% 10,4% GBPHUF 431,1699 0,6% 0,6% -1,8% -1,9% 6,1% 18,0% EURUSD 1,1166 0,1% -1,6% -1,2% -1,8% -7,9% 4,3% USDJPY 115,4500 0,0% 1,6% 0,9% 0,3% 10,7% 0,3% GBPUSD 1,3414 0,2% -1,0% -0,1% -1,0% -2,2% 6,9% Kriptovaluták Bitcoin 37 748,36 1,5% 3,4% -20,6% -18,3% 12,7% 4 011,9% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 1,78 -1,6% 1,9% 20,2% 18,8% 68,7% -28,2% 10 éves német állampapírhozam -0,08 -13,5% -17,0% -65,4% -53,6% -85,5% -121,2% 10 éves magyar állampapírhozam 4,95 2,5% 4,0% 13,3% 8,1% 111,5% 37,9% Forrás: Refinitiv, Portfolio

Címlapkép: Shutterstock