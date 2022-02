Egyre rosszabb a hangulat, mínuszban a vezető indexek

Hullámokat keltett tegnap az amerikai technológiai szektorban a Facebook anyacégének zuhanása , hiszen a gyenge gyorsjelentés után 26 százalékot esett a jegyzés, amivel 200 milliárd dollárral csökkent a cég piaci értéke - a piaci kapitalizáció ilyen mértékű csökkenésére még sosem volt példa amerikai vállalat esetében. A Snap árfolyama tegnap 59 százalékkal , a Pinterest pedig 21 százalékkal emelkedett a piaczárás utáni kereskedésben, miután mindkét vállalat a vártnál jobb eredményekről számolt be. Az Amazon 14 százalékot emelkedett a zárás után, miután erős negyedik negyedéves eredményekről számolt be az ellátási lánc problémái ellenére. Ezek után Ázsiában emelkedtek a vezető indexek - bár a kínai tőzsdék a holdújév miatt továbbra is zárva vannak -, ami pedig az európai piacokat illeti, itt ugyan emelkedéssel indult a nap, azonban délutánra romlani kezdett a hangulat és sorra kezdtek lefordulni az indexek.