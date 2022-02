A javaslatot már idén el szeretnék fogadtatni – mondta Nancy Pelosi, a Képviselőház demokrata elnöke a hírcsatornának.

A politikus arra számít, hogy a javaslatot mindkét párt támogatni fogja.

Az amerikai törvényhozás tagjai most is csak limitáltan kereskedhetnek részvényekkel, de a teljes tiltásra eddig még nem került sor. Pelosi nagyobb bírságokat szeretne kiszabni azokra is, akik a jelenlegi törvényeket nem tartják be megfelelően.

Címlapkép: Getty Images