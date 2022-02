Enyhe esésben az amerikai tőzsde

Portfolio 2022. február 28. 18:36

Felpörögtek az események az ukrán-orosz háborúban a hétvégén, a tőkepiacok szempontjából a fontosabb történések a következők voltak: a vezető nyugati hatalmak megállapodtak arról, hogy több orosz bankot is elzárnak a SWIFT nemzetközi fizetési rendszertől, egyúttal az orosz jegybank devizatartalékkal kapcsolatos tranzakcióit is korlátozzák. Mindemellett elfogadták tegnap este a harmadik uniós oroszellenes szankciós csomagot. Szakad a rubel, az ázsiai tőzsdék esnek, rossz hangulatú kereskedést láthatunk az európai tőzsdéken, ismét öntik az OTP-t a befektetők - a délután hirtelen tovább romló hangulat mögött az a hír áll, hogy az orosz tüzérség tüzet nyitott Harkov lakónegyedeire, rengeteg a civil áldozat. Mindeközben a tengerentúli tőzsdék kisebb eséssel kezdtek, az olajár ismét meredek emelkedésbe kapcsolt illetve az izolációs kilátások miatt a búza, a kukorica és az alumínium ára is kilőtt, emellett a klasszikus menekülőeszközök, azaz az arany és az ezüst is jól teljesítenek. Az amerikai tőzsde is esik, de egyelőre mérsékelten.