Rákapcsolt ma a magyar tőzsde, 6 százalékos pluszban járt a BUX

Márkanevet vált a 4iG csoport tulajdonába tartozó Telenor Montenegro, amely új logóval és ONE márkanévvel folytatja működését a montenegrói mobilpiacon. A márkanévváltásra nem a társaság tavaly decemberi tulajdonváltása miatt került sor, hanem mert a norvég Telenor a Podgoricai székhellyel működő mobilszolgáltató 2018-as értékesítésekor egyszeri hosszabbítást követően végül 2022. március végéig járult hozzá a márkanév használatához. A brandváltás részeként montenegrói társaság neve ONE Crna Gora DOO-ra változik, és a telefonokon található operátor logó is ONE-ra vált március végétől.