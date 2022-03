Emelkedéssel nyitottak az amerikai tőzsdék

Portfolio 2022. március 15. 17:35

Nagyot zuhant a ma hajnali kereskedésben a hongkongi és a kínai részvényindex, amit mögött részben az újabb kínai koronavírus-járvány kirobbanása, részben pedig a kínai technológiai papírok mélyrepülése áll. Európában az orosz-ukrán hírekre figyelnek továbbra is a befektetők és jön a szankciók újabb köre, de a Fed holnapi kamatdöntése is egyre közeleg. A magyar tőzsde ma is zárva tart nemzeti ünnepünk miatt, a héten először szerdán nyit ki. Az amerikai tőzsdék emelkedésekkel kezdték a keddi kereskedést, amit az is támogat, hogy az olajár tovább esik ma, a WTI 100 dollár alatt jár.