Hamar elfogyott a lendület, de a magyar piac továbbra is élen Európában

Visszafogott, de inkább pozitív elmozdulások láthatók ma délelőtt az európai tőzsdéken, a magyar piac viszont továbbra is az elen áll. Ez elsősorban a Mol menetelésének tudható be, hiszen a hazai olajtársaság jegyzése nagyot emelkedett azt követően, hogy a tegnap közzétett közgyűlési előterjesztések között szerepelt az is, hogy az igazgatóság rendkívüli osztalék kifizetését is javasolja.