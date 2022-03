Lefordult a magyar tőzsde, adják az OTP-t

A Mol 2014-ben vásárolt eszközöket az Északi-tengeren, 14 kutatási-termelési licenc részesedést szerzett meg az Egyesült Királyság kontinentális talapzatán, az ottani kitermelés 2019 végére meghatározóvá vált a Mol Csoport szénhidrogén-termelésében. Az olaj- és gáztermelés azonban az elmúlt években folyamatosan csökkent, most pedig a Mol úgy döntött, hogy eladja északi-tengeri eszközeit. Első ránézésre nem kötött nagy üzletet a Mol, az északi-tengeri eszközök bizonyított és valószínű készlete közel 15 millió hordó, a vételár alapján azonban a mostani olajárhoz viszonyítva jókora diszkonton értékesíthetett a Mol, de az is igaz, hogy a kimerülőben lévő kutaknál várhatóan felmerülő gigantikus költségektől is megszabadult, és a tranzakcióval bőven százmilliárd forintos nagyságrendű összeget tehet zsebre, ráadásul ezzel nagy lépést tehet a vállalat zöldítésének irányába is.