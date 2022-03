Elbizonytalanodtak a befektetők, felemásan nyitottak az európai tőzsdék

A hetekben főleg az orosz-ukrán háború és a magas inflációval kapcsolatos aggodalmak határozzák meg a hangulatot a tőzsdéken, ma a NATO főtitkára kijelentette Brüsszelben, hogy egy repüléstilalmi zóna kialakítása Ukrajna felett teljes körű háború kitöréséhez vezetne Oroszország és az észak-atlanti szövetség között. A főtitkár a csúcstalálkozó után azt is elmondta, hogy a NATO vezetői megállapodtak abban, hogy továbbra is kell támogatni és továbbra is fogják támogatni Ukrajnát. Ami a tőzsdei folyamatokat illeti, ma kisebb eséseket láthatunk a vezető börzéknél, a BUX index a jegybank kamatemelése után ugyancsak lefordult, elsősorban az OTP-n keresztül adják a befektetők a magyar tőzsdét. A kereskedés végéhez közeledve még rosszabbra fordult a hangulat a magyar tőzsdén, miután Szijjártó Péter elmondta, hogy öt ország katonái jönnek Magyarországra a NATO-együttműködés keretében.