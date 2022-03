Emelkednek az európai indexek, megy velük a BUX is

Portfolio 2022. március 25. 16:16

Európában bizonytalankodtak reggel a befektetők, felemás elmozdulásokkal indult a nap az irányadó nyugat-európai tőzsdéken, délutánra azonban jellemzően pluszba fordultak az indexek és az amerikai részvénypiacok is erősödésekkel nyitottak a Nasdaq kivételével. A magyar tőzsdén eséssel kezdett a BUX, ami főként az OTP számlájára írható, de délutánra itt is javult a hangulat. A makroadatok tekintetében nem volt túl izgalmas a hét utolsó napja, a befektetőket továbbra is inkább az orosz-ukrán háború fejleményei és az inflációs aggodalmak mozgatják.