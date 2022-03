Tele lesz csapdával az idei év a magyar biztosítóknak

Jelentősen felforgatta a pandémia a biztosítási szektort, egy sor megatrend alakítja át most a szektort. Rafal Domanski, a McKinsey & Company társpartnere a Portfolio Biztosítás 2022 konferenciájának nyitóelőadásában kitért a közép-európai biztosítók helyzetére is, kiemelve, hogy a magyar szolgáltatók eredményét az infláció és a gyenge forint is nyomás alá helyezi. Nem maradt el azonban a fejlesztési lehetőségek bemutatása sem.