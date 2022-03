Az oroszokon a világ szeme, óvatos emelkedés a tőzsdéken

A hét első felében jelentős emelkedést láttunk a tőzsdéken, elsősorban az orosz-ukrán tűzszüneti tárgyalásokkal kapcsolatos várakozások miatt. Ehhez képest viszont tegnapra megint elromlott a hangulat, részben azért, mert a piaci szereplők szkeptikusak az orosz csapatkivonással kapcsolatban Kijev és Csernyihiv térségéből, főleg amiatt, hogy Csernyihivet tegnap az ígéretek ellenére ugyanúgy bombázták az oroszok , tehát továbbra is nagy a háborúval kapcsolatos bizonytalanság. Érdemes lesz ma figyelni az olajra is, hiszen a Biden-adminisztráció 180 millió hordót készülhet az USA stratégiai készleteiből felszabadítani, emellett pedig jön ma az OPEC döntése is a kitermelésről.