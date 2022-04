Vonulnak vissza az oroszok, óvatos emelkedés a tőzsdéken

Ha holnap leállna az orosz olajszállítás, a Mol akkor is tudná folytatni a munkát, de lényegesen kisebb kapacitással, és sok leállással, esetleges károsodásokkal, ami miatt jelentősen kevesebb dízel és egyéb termék lenne az amúgy is termékhiányos piacon. Ráadásul nagy kérdés, hogy mennyire fenntartható lenne ez a helyzet. A Mol vizsgálja, hogy mik azok a kis kockázatú és a piacon elérhető kőolajtípusok, amikkel az orosz kőolajat le lehet váltani, de a kőolaj és a Mol technológiáinak adottsága miatt ez nem egy egyszerű műszaki probléma. A Mol a százhalombattai finomítójában már közel 35 százalékban tengeri olajat is fel tud dolgozni, de hogy ide eljusson az olajcég, az közel 8 évbe telt, vagyis a finomítók átállítása más típusú olajra akár évekig is tarthat, ráadásul tetemes költsége is van. Huff Zsolttal, a Mol-csoport Downstream termelési ügyvezető igazgatójával, a Mol-csoport régióban működő három finomítójának termeléséért felelős vezetőjével beszélgettünk.