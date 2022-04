Egyre nagyobb az esés a magyar tőzsdén Orbán Viktor sajtótájékoztatója előtt

Portfolio 2022. április 06. 13:40

A nemzetközi tőkepiaci hangulatot továbbra is az orosz-ukrán háború eseményei mozgatják elsősorban, a Bucsában történt események miatt az Európai Bizottság tegnap új szankciókat javasolt Oroszországgal szemben, illetve az amerikai vezetés ma további szankciókat jelenthet be, amelyek orosz pénzintézetek, valamint a Kreml tisztségviselői és családtagjaik ellen irányulhatnak. Tegnap nagyot esett a magyar tőzsde, miután kiderült, hogy az EU elindítja a jogállamisági eljárást hazánk ellen - a körülbelül hat-nyolc hónapig tartó folyamat végén akár uniós forrásokat is visszafizettethetnek vagy vonhatnak meg Magyarországtól. Rövidesen sor kerül Orbán Viktor sorozatban negyedik választási győzelme utáni nemzetközi sajtótájékoztatójára, a befektetők feszülten figyelhetik az eseményt, kimondottan rossz a hangulat a magyar tőzsdén az esemény előtt, a forint árfolyama is esett a vezető devizákkal szemben.