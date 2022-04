Nagy a bizonytalanság, egyre rosszabb a hangulat a tőzsdéken

Portfolio 2022. április 06. 10:58

A nemzetközi tőkepiaci hangulatot továbbra is az orosz-ukrán háború eseményei mozgatják elsősorban, a Bucsában történt események miatt az Európai Bizottság tegnap új szankciókat javasolt Oroszországgal szemben, beleértve az orosz szénvásárlás és az orosz hajók uniós kikötőkbe való belépésének tilalmát, és közölték, hogy dolgoznak az olajimport betiltásán is. A Joe Biden-féle amerikai vezetés ma további szankciókat jelenthet be, amelyek orosz pénzintézetek, valamint a Kreml tisztségviselői és családtagjaik ellen irányulhatnak. Tegnap az EU hivatalosan is elindította a jogállamisági eljárást Magyarországgal szemben, az eljárás megkezdésének bejelentése után jelentősen gyengült a forint, illetve komoly esésbe kapcsolt a magyar tőzsde is. Az ázsiai tőzsdéken ma esést láthatunk, Európában ugyancsak rossz hangulatban indult a kereskedés.