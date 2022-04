Kezdenek magukhoz térni az amerikai indexek

A nemzetközi tőkepiaci hangulatot továbbra is az orosz-ukrán háború eseményei mozgatják elsősorban, a Bucsában történt események miatt az Európai Bizottság tegnap új szankciókat javasolt Oroszországgal szemben, illetve az amerikai vezetés ma további szankciókat jelenthet be, amelyek orosz pénzintézetek, valamint a Kreml tisztségviselői és családtagjaik ellen irányulhatnak. Az amerikai vezető tőzsdeindexek esést jeleztek a szerdai kereskedés végén. Nemzetközi sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor, a miniszterelnök többek között leszögezte, hogy a jelenleg alkalmazott árstop-intézkedéseket tovább akarja fenntartani a kormány, a tárgyalásokat erről el fogják kezdeni minden érintett szereplővel, emellett a kormányfő egy külső tényezőtől tette függővé, hogy a költségvetési egyenleg fenntartása érdekében lesznek-e új különadók, vagy különadó-emelések. A magyar tőzsde a sajtótájékoztató előtt is rosszul teljesített, az árstop-intézkedések fenntartásának hírére és az esetleges különadók belengetésére pedig komoly esésbe kapcsolt többek között az OTP és a Mol részvénye is.