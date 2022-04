Egyre jobb a hangulat a tőzsdéken, a gyorsjelentésekre figyelnek a befektetők

A befektetők elsősorban a vállalati gyorsjelentésekre figyelnek a napokban - tegnap jött ki a Netflix jelentése, a straming-óriás 2011 óta először veszített feliratkozókat, a befektetők alaposan meg is ütötték a részvényt a tegnapi kereskedés utáni órákban. Mindeközben ma többek között a Tesla számai érkeznek, tehát lesz még mire odafigyelniük a héten a befektetőknek. Az első negyedéves gyorsjelentési szezon mellett továbbra is az ukrán háborúra figyelnek a befektetők, a legfrissebb hírek szerint több nyugati ország is újabb fegyverszállítmányokat jelentett be az ukrán haderőnek, illetve Kijevbe érkezett az Európai Tanács elnöke, hogy támogatásáról biztosítsa az ukrán elnököt és az ukrán haderőt. Az ázsiai tőzsdéken ma oldalazást láthattunk, Európában pedig emelkedést láthatunk.