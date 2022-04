Lezajlott a Kormányinfó, mi történik a magyar tőzsdén?

Újabb negyedév, újabb rekordok a Teslánál, pedig az elmúlt hónapkban bőven jelentkeztek olyan tényezők - ukrán háború, kínai koronavírus-hullám, magas infláció, elszállt nyersanyagárak - amelyek indokolták volna egy gyengébb jelentést. Az elektromos autógyártó azonban kifejezetten jól navigál az egyébként kedvezőtlen piaci környezetben, és ez az első negyedéves számokban is megmutatkozott, amelyekkel még a Wall Street-i elemzőket is sikerült alaposan meglepni, hiszen árbevétel és profitsoron is jelentősen felülteljesített a várakozásokat a cég. A tőzsdei reakció természetesen nem maradt el, a jelentést követően több mint 5 százalékos pluszba lendült a Tesla árfolyama.