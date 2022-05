Ismét lefelé vették az irányt az európai tőzsdék

Portfolio 2022. május 16. 09:18

Az elmúlt hetekben széleskörű tőkepiaci esést láthattunk, gyakorlatilag mindenhonnan menekültek a befektetők, legyen itt szó akár részvénypiacokról vagy kriptovalutákról - igaz, a múlt hét végén kisebb felpattanást láthattunk a tőzsdéken. A befektetőket továbbra is a jegybankok likviditásszűkítései, a kínai koronavírus-helyzet és az orosz-ukrán háború alakulása aggaszthatja, az elmúlt hetek alapján most is volatilis napokra számíthatunk a tőzsdéken. Gazdasági adatok szempontjából a mai nap nem lesz még túl pörgős, itthon az MNB közli a fizetési mérleg adatokat márciusból, ezen kívül nem várunk fontos adatközlést, míg délelőtt érkezik az Európai Bizottság szokásos gazdasági előrejelzése is, vélhetően jócskán lefelé módosítja majd az idei GDP-prognózist a testület. Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, míg Európában kedvezőtlen piacnyitás jöhet.