Jönnek a különadók, szakad a magyar tőzsde

Már tegnap is rossz volt a hangulat a magyar tőzsdén az új veszélyhelyzetben várható első kormánydöntésekre várva, a piaczárás után pedig meg is érkezett a bejelentés, miszerint a közös teherviselés jegyében különadót vonnak ki több stratégiai ágazat nagyvállalataira is. Ahogy az várható volt, nagy eséssel indult a kereskedés a magyar tőzsdén, egy ponton a BUX index közel 10 százalékos mínuszban is állt, ezzel ismét jelentősen kilóg a magyar tőzsde teljesítménye az európai mezőnyből.