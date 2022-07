Egyre csúnyább az esés Amerikában a hétvége előtt

Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott Olaf Scholz, a német kancellár bejelentette a legnagyobb német gázimportőr, az Uniper megmentését, de arról is beszélt, hogy a német lakosság és a vállalatok terhei akár jelentősen is emelkedhetnek, a kormány pedig több területen is reformokra készül. A kancellár legfontosabb üzenete: You'll never walk alone