Rossz a hangulat az amerikai tőzsdéken is, de vannak jó sztorik

Június közepén sikerült elkapni a piac alját, arról írtunk, hogy indulhat egy rali a tőzsdéken, akkor több indikátor is extrém pesszimizmust, túladottságot jelzett, jött is a felpattanás, nem is akármekkora, gyakorlatilag azóta töretlenül tart a rali. Most viszont már egyre több az arra utaló jel, hogy érik egy korrekció a tőzsdéken.