Tovább szakad a gázár, közel két hónapja nem volt ilyen alacsony szinten

Portfolio 2022. szeptember 13. 10:56

A hét második napján is folytatódik a gázár csökkenése, miután tegnap hosszú idő után először zárt a 200 eurós árszint alatt az ár. Az elmúlt napok eséshez hozzájárultak többek között az uniós ársapkával kapcsolatos fejlemények, valamint az európai piacok számára kedvező hírek az ukrán frontról is. Emellett pedig a kínálati aggodalmak is csökkenni látszanak, miután Azerbajdzsán tegnap bejelentette, 30 százalékkal növelik az Európába irányuló gázexport mennyiségét, emellett pedig jövőre már Izrael is szállíthat gázt a kontinensre.