Mozgalmas napjuk van a tőzsdéknek, de nem néznek ki jól

A Wall Street-i sztárbefektető, Carl Icahn figyelmeztette a befektetőkhöz azzal a felkiáltással, hogy "a legrosszabb még csak most jön". A 86 éves Icahn a MarketWatch Best New Ideas in Money nevű fesztiválján komor helyzetértékelést adott a gazdaságról, de a befektetők számára lehetőségeket is felvetett.