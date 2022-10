Fogy a lendület a tőzsdéken, bizonytalanok a befektetők

A globális ETF-piac az elmúlt 10 évben lenyűgöző növekedést mutatott, az alacsony költségeknek köszönhetően az ETF-ek a lakossági befektetők körében is egyre nagyobb teret nyernek, különösen az ezredfordulós korosztály körében, köszönhetően elsősorban a tematikus ETF-eknek – mondta el Markus Melchart, az Invesco ausztriai és közép-kelet-európai régiójának értékesítési vezetője a Portfolio-nak adott interjúban. A szakember beszélt arról is, miért döntött az Invesco úgy, hogy Magyarországon is megveti a lábát, de kérdeztük a recessziós félelmekről, inflációvédelemről és a jövő befektetési trendjeiről is. A vízióját bővebben is kifejti a Portfolio október 18-ai Future of Finance konferenciáján.