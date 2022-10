Döntött az MNB, mutatjuk a tőzsdei reakciókat

Portfolio 2022. október 25. 16:33

Az európai tőzsdéken általánosságban visszafogott hangulatban telik, a dollár gyengülését követően azonban ma is markáns emelkedésben vannak a vezető ameirikai részvényindexek. A német DAX index azonban alulteljesít a kontinens tőzsdéihez képest, miután a német gazdaság legfontosabb konjunktúra-indexe, az ifo index 84,3 pontra süllyedt a szeptemberi 88,6 pont után. Ma került sor az MNB kamatdöntő ülésére is, ahol a Monetáris Tanács nem döntött további kamatemelésről, így tehát továbbra is marad a 13 százalékos alapkamat, és a 18 százalékos irányadó ráta. A bejelentést követően erősödik a forint, és a BUX is kiemelkedően teljesít.